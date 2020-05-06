Стартует новый набор в школу спортивной журналистики

Центр «Спортивный журналист» при поддержке издательского дома «Спорт-Экспресс» проводит набор абитуриентов на онлайн-курсы спортивной журналистики и комментирования. В программе обучения — лекции и занятия с ведущими комментаторами и журналистами страны, постоянная практика освещения спортивных событий, спецкурс от ведущих авторов и руководителей «СЭ».

Онлайн-собеседование в Школу спортивной журналистики, одним из руководителей которой является обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, состоится 20 мая.

Дополнительная информация — www.sportjurnalist.ru