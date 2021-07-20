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«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ за II квартал 2021 года

15:50
«Спорт-Экспресс». Фото «СЭ»
«Спорт-Экспресс». Фото «СЭ»

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2021 года.

«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга. При этом в топ-20 вошел второй ресурс нашего издательского дома — сайт Sport-express.ru (11-е место).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 65 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Топ-20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — II квартал 2021 года

СМИ

Категория

ИЦ

1. Спорт-Экспресс

Газета

4646,66

2. Sport24.ru

Интернет

3416,09

3. Championat.com

Интернет

3122,53

4. Матч ТВ

ТВ

3107,69

5. Rsport.ria.ru

Интернет

1036,81

11. Sport-express.ru

Интернет

228,29

ИЦ — индекс цитируемости

Дополнительная информация:

https://www.mlg.ru/ratings/media/sectoral/8525/

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Руслан Абушкин все материалы автора

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