«Спорт-Экспресс» — лидер по цитируемости среди спортивных СМИ за II квартал 2021 года
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2021 года.
«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга. При этом в топ-20 вошел второй ресурс нашего издательского дома — сайт Sport-express.ru (11-е место).
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 65 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Топ-20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — II квартал 2021 года
|
СМИ
|
Категория
|
ИЦ
|
1. Спорт-Экспресс
|
Газета
|
4646,66
|
2. Sport24.ru
|
Интернет
|
3416,09
|
3. Championat.com
|
Интернет
|
3122,53
|
4. Матч ТВ
|
ТВ
|
3107,69
|
5. Rsport.ria.ru
|
Интернет
|
1036,81
|
11. Sport-express.ru
|
Интернет
|
228,29
ИЦ — индекс цитируемости
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