Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2021 года.

«Спорт-Экспресс» стал лидером рейтинга. При этом в топ-20 вошел второй ресурс нашего издательского дома — сайт Sport-express.ru (11-е место).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 65 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Топ-20 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — II квартал 2021 года

СМИ Категория ИЦ 1. Спорт-Экспресс Газета 4646,66 2. Sport24.ru Интернет 3416,09 3. Championat.com Интернет 3122,53 4. Матч ТВ ТВ 3107,69 5. Rsport.ria.ru Интернет 1036,81 11. Sport-express.ru Интернет 228,29

ИЦ — индекс цитируемости