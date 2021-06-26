Болельщик укусил за грудь девушку во время матча по крикету

Болельщик укусил девушку за грудь во время матча по крикету.

Инцидент произошел во время игры английской лиги T20 Blast между «Миддлсексом» и «Сурреем». Одна из болельщиц на трибунах встала лицом к мужчине и наклонилась вперед, чтобы спросить что-то у людей, сидевших сзади. Мужчина укусил ее за грудь.

«Суррей» одержал победу над «Мидлсексом» с преимуществом в 5 калиток.