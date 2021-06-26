Болельщик укусил за грудь девушку во время матча по крикету
15:43
Болельщик укусил девушку за грудь во время матча по крикету.
Инцидент произошел во время игры английской лиги T20 Blast между «Миддлсексом» и «Сурреем». Одна из болельщиц на трибунах встала лицом к мужчине и наклонилась вперед, чтобы спросить что-то у людей, сидевших сзади. Мужчина укусил ее за грудь.
Loves the cricket/tit #Surrey #pope @ShotMate_ @CricketRustling pic.twitter.com/qVlziGZHUg— Jordan Holmes (@JordanHolmes201) June 25, 2021
«Суррей» одержал победу над «Мидлсексом» с преимуществом в 5 калиток.
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