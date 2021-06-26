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Болельщик укусил за грудь девушку во время матча по крикету

15:43
Мужчина укусил женщину за грудь во время матча по крикету. Фото Twitter
Мужчина укусил женщину за грудь во время матча по крикету. Фото Twitter

Болельщик укусил девушку за грудь во время матча по крикету.

Инцидент произошел во время игры английской лиги T20 Blast между «Миддлсексом» и «Сурреем». Одна из болельщиц на трибунах встала лицом к мужчине и наклонилась вперед, чтобы спросить что-то у людей, сидевших сзади. Мужчина укусил ее за грудь.

«Суррей» одержал победу над «Мидлсексом» с преимуществом в 5 калиток.

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Иван Торопцев все материалы автора
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