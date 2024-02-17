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17 февраля, 20:46

Чепалова полагает, что болельщикам скоро будет неинтересно следить за российскими стартами

Алина Савинова
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Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова высказалась об интересе к Всероссийской спарткиаде 2024.

«Интерес к Спартакиаде нормальный, но выступают одни и те же спортсмены. Зрителям пока не надоедает, но болельщик рано или поздно может обидеться. Для болельщика одни и те же лица. Вполне возможно, что поклонникам скоро уже неинтересно будет следить за российскими стартами, но настоящий болельщик никогда не предает своих принципов. За кумира болеют в любом формате», — приводит Metaratings.ru слова Чепаловой.

Также она оценила форму лыжника Александра Большунова, который победил в пяти личных гонках на Спартакиаде.

«Большунов — лидер, сейчас его никто не может обыграть. Серия из побед может продлиться столько, пока его силы хватает. Скоро конец сезона, он, наверное, рассчитывает свои силы. Рано или поздно найдется тот спортсмен, который захочет обыграть Александра. Всему свое время, сейчас его время, он выигрывает», — добавила олимпийская чемпионка.

Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов проходит с 9 по 18 февраля. Соревнования принимают пять регионов России.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Источник: Metaratings.ru
Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Юлия Чепалова
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