Софья Тартакова объявила о партнерстве с букмекером БЕТСИТИ

Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова стала послом бренда букмекерской компании БЕТСИТИ. Об этом Софья объявила в своем инстаграм-аккаунте.

«Ну как вы тут? Все хорошо? Давно я тут не появлялась. Но! Есть отличный повод вернуться. Теперь я амбассадор букмекерской компании БЕТСИТИ. Вместе с этим настоящим букмекером мы готовим для вас конкурсы, прикольные ставки, прогнозы и вообще много всего», — написала Тартакова в Instagram.

По информации представителей компании БЕТСИТИ, в рамках сотрудничества Тартакова будет делиться аналитикой к крупным событиям тенниса, участвовать в промоакциях, спецпроектах и конкурсах букмекера. Прогнозы на теннис от Софьи Тартаковой можно будет найти в ее социальных сетях и соцсетях БЕТСИТИ, а также на страницах ведущих спортивных СМИ.

Софья Тартакова работала комментатором тенниса на «Евроспорте» и пресс-атташе в Федерации тенниса России. Помимо карьеры на «Матч ТВ», сейчас Софья выступает медиаменеджером российского теннисиста Андрея Рублева, занимающего 8 место в одиночном рейтинге ATP.

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