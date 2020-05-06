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Собянин заявил: режим самоизоляции не будет ослаблен с 12 мая

16:32
Сергей Собянин. Фото AFP.
Сергей Собянин. Фото AFP.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен с 12 мая. Об этом он сказал на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

«С 12 числа в Москве разрешают работу всех промышленных и строительных предприятий», — отметил мэр столицы. При этом режим самоизоляции, по его словам, ослаблен пока не будет.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 755 713 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 259 401 человек умер, выздоровели — 1 258 332.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 165 929 человек. 1537 человек умерли, выздоровели — 21327.

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