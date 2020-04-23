Собянин считает, что Москва не прошла и половину пути в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал рост заболевания коронавирусом в столице.

— У нас нет какой-то драматической ситуации, роста, при этом мы видим каждый день 8-10-12 — до 15 процентов идет рост заболеваемости, причем это те, кто уже получил диагноз «коронавирус» за счет лабораторных исследований, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». - У нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве, и которого придерживаются, слава богу, спасибо большое, москвичи. Большинство москвичей ведут себя очень ответственно. Это дает возможность нам не ужесточать меры, которые принимаются в административном порядке. Режим оптимален на сегодняшний день для ситуации в нашем городе.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 62 773 человек, 4 891 выздоровел, 555 умерло.

В Москве зафиксировано 33 940 заражений, 288 человека умерли, 2 448 выздоровели.