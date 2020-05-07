Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по столице в связи с пандемией коронавируса.

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте — только в масках, только в перчатках», — цитируют Собянина «РИА Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Ранее стало известно, что режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая.

На 7 мая в России выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией, погибло 88 человека, выздоровело 2 476. Общее число заболевших в России составило 177 160 человек, 1 625 умерло, 23 803 выздоровело.

Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Германию (168 162) и Францию (174 191). Самый большой прирост заболевших выявлен в Москве (+6 703).