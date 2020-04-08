Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России. Ранее она заявила, что ситуация развивается по одному из самых благоприятных сценариев.

— Нам надо продержаться 10-14 дней, и мы выйдем на то плато, с которого начнем потихоньку уходить под таким же углом, это всегда синусоида, — сказала Скворцова в программе «Док-Ток» на Первом канале. — Если первые случаи у нас появились в конце февраля, можно говорить о запуске процесса относительно интенсивном с 1 марта. Где-то до начала июня при благоприятном течении событий мы должны потихоньку начать уходить от этой ситуации.

По данным CSSE, на 8 апреля всего выявлено 1 447 466 случаев заражения коронавирусом на территории 184 стран/регионов. Умерших — 83 424 человека, выздоровело — 308 215.

По данным Роспотребнадзора всего на день 8 апреля в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.