Шашистка Тансыккужина награждена орденом дружбы народов

Российская шашистка Тамара Тансыккужина награждена орденом дружбы народов, информирует Instagarm «Моя Уфа».

3 мая Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам, защитив титул в ходе поединка против польки Наталии Садовской в Варшаве.

27 апреля во время четвертого раунда противостояния, представители организаторов прямо по ходу встречи убрали флаг России и табличку с именем россиянки. Тансыккужина отвлеклась, допустила грубую ошибку и проиграла партию.

Перед следующим игровым днем ее соперница Наталья Садовская убрала флаг своей страны со стола в знак солидарности.