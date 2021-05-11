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Шашистка Тансыккужина награждена орденом дружбы народов

11 мая 2021, 08:09

Российская шашистка Тамара Тансыккужина награждена орденом дружбы народов, информирует Instagarm «Моя Уфа».

3 мая Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам, защитив титул в ходе поединка против польки Наталии Садовской в Варшаве.

27 апреля во время четвертого раунда противостояния, представители организаторов прямо по ходу встречи убрали флаг России и табличку с именем россиянки. Тансыккужина отвлеклась, допустила грубую ошибку и проиграла партию.

Перед следующим игровым днем ее соперница Наталья Садовская убрала флаг своей страны со стола в знак солидарности.

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