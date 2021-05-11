Шашистка Тансыккужина награждена орденом дружбы народов
11 мая 2021, 08:09
Российская шашистка Тамара Тансыккужина награждена орденом дружбы народов, информирует Instagarm «Моя Уфа».
3 мая Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам, защитив титул в ходе поединка против польки Наталии Садовской в Варшаве.
27 апреля во время четвертого раунда противостояния, представители организаторов прямо по ходу встречи убрали флаг России и табличку с именем россиянки. Тансыккужина отвлеклась, допустила грубую ошибку и проиграла партию.
Перед следующим игровым днем ее соперница Наталья Садовская убрала флаг своей страны со стола в знак солидарности.
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