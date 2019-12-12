«СЭ» стал лауреатом Национальной спортивной премии

Национальная спортивная премия-2019 в номинации «Спортивный парнас. Спортивная печатная и медиапродукция года» присуждена «СЭ». Церемония награждения лауреатов премии проходит сегодня в Москве. Награду получил главный редактор издательского дома «СЭ» Максим Максимов. Почетный трофей — статуэтку в виде бегущего атлета — вручили олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу «Россия-2020» Алексей Сорокин.

Премия вручается с 2010 года Министерством спорта РФ по результатам народного голосования и по итогам решения экспертного совета. Помимо прочего, были оценены ребрендинг сайта «СЭ» и печатной версии, которые мы провели в этом году. Вместе с нашим изданием на «Спортивный парнас» в этом году были номинированы еще два СМИ. Всего премия вручается в 11 номинациях 18 победителям.