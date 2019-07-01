Сборную России торжественно встретили в Москве

Спортсмены сборной России, уверенно выигравшей медальный зачет прошедших в Минске II Европейских игр, в понедельник вернулись на родину – болельщики встречали команду в московском аэропорту Шереметьево.

– Очень приятно окунуться в домашнюю атмосферу здесь, в аэропорту Шереметьево, вместе с нашей замечательной командой, – отметил руководитель ОКР Станислав Поздняков. – Со спортсменами, которые с первого до последнего дня этих жарких Игр добывали для сборной медали. Мы привезли с собой их в виде солидного груза, и даже в какой-то момент побаивались, что в самолете будет перегруз. Вся команда молодцы, на всем протяжении соревнований они были единым коллективом. Благодарен каждому спортсмену – и тем, кто выиграл медали, и тем, кто в силу каких-то обстоятельств не смог этого сделать. Благодарю тренеров, врачей, массажистов, технический персонал – всех, кто обеспечивал наши победы. Каждая команда уезжала в Минск отдельно, но вернулись мы одной большой спортивной семьей.

Напомним, что российские атлеты в Минске выиграли 109 медалей – 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых. Они поднимались на пьедестал в 20 разных видах спорта, входивших в программу Европейских игр. (Антон Бабошин)