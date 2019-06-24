Сборная России завоевала 48 медалей за три дня Европейских игр в Минске

Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете Европейских игр в Минске после третьего медального дня. В понедельник россияне завоевали 9 (3-2-4) медалей и довели общее количество наград до 48 (22-12-14).

Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии – 38 (11-9-18) медали, на третьем – Грузия (20, 6-5-9), на четвертом – Украина (18, 5-7-6).

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей. ​