Россия и ОАЭ договорились о новых форматах спортивного сотрудничества

Сегодня, 9 марта, в ходе рабочего визита в Дубай (ОАЭ) министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин встретился с генеральным секретарем Главного управления по спорту ОАЭ Саидом Абдулом Гаффаром.

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта, стороны обсудили основные направления сотрудничества в области спорта, подчеркнув важность работы российско-эмиратской рабочей группы по спорту. Темами встречи стали развитие паралимпийского спорта и обмен опытом в вопросах системы подготовки спортсменов и взаимного использования тренировочных баз российскими и эмиратскими спортсменами.

«Мы всегда защищали и будем защищать права и интересы российских спортсменов на международной арене, — заявил Матыцин. — Мы предлагаем внедрять новые форматы спортивных мероприятий с открытым участием, в которых интересы спорта носят не политический, а истинно гуманитарный характер».

Также министр выразил готовность совместно с эмиратскими коллегами оказывать поддержку странам, которые сталкиваются с трудностями в реализации положений Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Глава ведомства также поздравил Саида Абдулу Гаффара с успехом Международной выставки «Экспо-2020» в Дубае и поблагодарил за теплый прием, оказанный российской делегации.

По итогам встречи участники договорились подготовить План действий по сотрудничеству в области физической культуры и спорта между Россией и ОАЭ.