В Госдуме рассказали о перестройке российского спорта после международных ограничений

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем российского спорта после многочисленных ограничений со стороны международных федераций.

«Российский спорт интегрируется в эту систему, мы перестроимся. Будем лучше понимать, кто нам товарищ, а кто нет. Мы поддерживаем и будем поддерживать всех наших спортсменов. Уже были приняты важные для нашего спорта решения. Для паралимпийцев организованы игры в Ханты-Мансийске. Будет привлечено большое внимание к внутреннему развитию. Будем развивать массовый спорт, детский, студенческий, спорт высших достижений, строить объекты», — сказал Свищев «СЭ».

Свищев также заявил, что федерации должны выстраивать отношения с зарубежными партнерами, пытаясь их нормализовать.

«Постараемся, чтобы спортсмены получили минимальный урон от тех санкций, которые нам приписывает международное сообщество. Но никто не собирается закрываться, наши федерации должны выстраивать отношения со своими зарубежными партнерами. Чем быстрее мы нормализуем отношения, тем быстрее мировой спорт будет полноценным. Но здесь должна быть не политическая конкуренция, а соревнования на спортивных принципах», — добавил Свищев.

Ранее большинство спортивных международных федераций запретили российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.