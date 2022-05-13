Двукратный чемпион мира по дартсу получил два года тюрьмы за секс в «доминирующей позе»

Бывший чемпион мира по дартсу британец Тед Хэнги проговорен к двум годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании молодой женщины. 54-летний спортсмен был арестован 16 сентября 2021 года, через шесть дней после того, как потерпевшая написала заявление.

Поначалу Хэнги уверял, что имел место секс по взаимному согласию, однако женщина неожиданно предоставила видеозапись инцидента, и эксперты пришли к выводу, что это было изнасилование, поскольку Тед «находился в доминирующей позе». Имя жертвы не называется, что в материалах суда говорится, что ей было 18 лет. Помимо отсидки, Тед проведет 10 лет в реестре сексуальных преступников.

Хэнги выиграл чемпионские титулы в 2000 и 2009 годах. В 2012 году с ним случился мини-инсульт прямо во время игры. Тем не менее Тед продолжал выступления. У спортсмена есть жена и трое детей, но супруга уже подала на развод.