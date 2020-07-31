Путин подписал законы о любительском спорте в России

Президент России Владимир Путин подписал пакет федеральных законов, направленных на развитие любительского спорта в РФ. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Один из них дополняет закон «О физической культуре и спорте в РФ» понятием «физкультурно-спортивное общество»

Согласно документу, физкультурно-спортивное общество — это «некоммерческая организация, целью которой является развитие физической культуры и спорта в организациях, объединенных отраслевой принадлежностью или принадлежностью к профессии, государственных корпорациях, органах государственной власти и органах местного самоуправления и которая заключила соглашение, в том числе отраслевое, с одной из таких организаций, госкорпорацией, одним из органов госвласти, органов местного самоуправления либо объединением работодателей или профсоюзов». Закон устанавливает, что положения о физкультурно-спортивном клубе по месту жительства и работы утверждаются министерством спорта РФ.

Второй закон закрепляет в законодательстве понятия «корпоративный спорт» и «любительский спорт». На государственные органы всех уровней, а также на общероссийские физкультурно-спортивные общества возлагается обязанность проводить спортивные соревнования по массовому и любительскому спорту.