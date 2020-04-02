Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном продлении режима изоляции в стране в связи с пандемией коронавируса.

— Могу констатировать, что по состоянию на эту минуту никаких решений не принималось, но президент работает над текстом обращения. Давайте дождемся того, что будет сказано президентом, — приводит слова Пескова Telegram-канал журналиста Дмитрия Смирнова.

Ранее Песков сообщил, что сегодня, 2 апреля в 16.00 по московскому времени президент России Владимир Путин выступит с обращением к нации. Обращение будет показано по всем основным федеральным каналам.