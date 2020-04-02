Путин выступит с новым обращением к нации

Президент России Владимир Путин сегодня выступит с новым обращением к нации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова.

— Сегодня президент продолжает работать в Ново-Огарево, рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет где-то, наверное, после 16:00 по московскому времени. Начиная с 16:00 ориентировочно можно будет ждать, — цитирует ТАСС Пескова.

Песков не раскрыл тему обращения, уточнив, что президент работает над текстом. Обращение будет показано в эфире основных федеральных телеканалов.

В последний раз Путин обращался к нации 25 марта. Тогда он объявил нерабочую неделю с сохранением зарплаты.