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Матыцин — о конкурсе «Ты в игре»: «Главное, чтобы люди видели спорт как неотъемлемую часть жизни»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин поделился эмоциями от конкурса «Ты в игре».

— Предпраздничное настроение, скоро день защиты детей. Хорошо, что у нас много инициатив от людей нашей многоконфессиональной России. Рад, что все инициативы выполняются, функционируют. Это уже не просто проект, а целое движение «Ты в игре».

— Оцените уровень работы нынешних участников?

— Мы считаем себя партнерами, а не оценщиками. Очень здорово, что мы сотрудничаем с людьми из регионов. Мне очень понравился проект «Вело Россия».

— При выборе победителей, что в первую очередь учитывается?

— Полезность, заинтересованность людей, возможность охвата большого количества людей. «Ты в игре» является частью проекта «Спорт — норма жизни». Самое главное, чтобы люди были заинтересованы и видели спорт как неотъемлемую часть жизни.

«Ты в игре» — всероссийский конкурс проектов в сфере любительского спорта.

Олег Матыцин
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