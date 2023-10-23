Российские спортсмены выступят на Кубке мира по бодибилдингу с флагом и гимном своей страны

Генеральный секретарь Федерации бодибилдинга России Наталья Михайлова сообщила, что российские спортсмены на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу в Бишкеке будут выступать с национальным флагом и гимном.

«Российские спортсмены едут на Кубок мира в Бишкек, они будут выступать там под флагом и гимном своей страны. В команду вошло около 200 спортсменов, из которых 120 — женщины. Это не первый международный старт, где мы будем выступать под российским флагом. Не так давно мы выступали на равных условиях со всеми остальными спортсменами на турнире в Фуджейре (Объединенные Арабские Эмираты)», — приводит ТАСС слова Михайловой.

Также она отметила, что перед россиянами на Кубке мира будет стоять задача завоевать как можно больше медалей и занять первое общекомандное место. Соревнования пройдут в Бишкеке (Киргизия) с 27 по 30 октября.

Международная федерация бодибилдинга допустила российских и белорусских спортсменов до турниров под своей эгидой в июле этого года.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.