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Лайшев назвал основных кандидатов на должность нового генерального директора «Самбо-70»

Алина Савинова
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, кто может занять пост генерального директора школы вместо уволенного Дмитрия Кузнецова.

«Преемниками могут стать Фунтиков, Куриной, Шашков и Соломатин. Это великие люди, зарекомендовавшие себя везде. Есть еще много кандидатов, но это те, кто всегда боролись, тренировались за школу, имеют знания, образование и педагогическую степень», — цитирует Лайшева Metaratings.ru.

20 октября стало известно, что Кузнецов снят с должности генерального директора «Самбо-70», которую он занимал с 2021 года.

Игорь Куриной является заслуженным тренером России по самбо, бывшим директором школы «Борец» и бывшим вице-президентом Федерации Москвы по сумо.

Андрей Шашков — выпускник «Самбо-70» и заслуженный тренер России. Ранее он руководил Дворцом Пионеров на Воробьевых горах.

Сергей Соломатин занимает должность руководителя школы «Запад». Он также является заслуженным тренером России.

Павел Фунтиков — заслуженный тренер России. На его счету две победы на чемпионате России по дзюдо и две золотые медали чемпионата Европы по самбо.

Источник: https://metaratings.ru/news/layshev-nazval-vozmozhnykh-kandidatov-na-post-generalnogo-direktora-sambo-70-1390551/
Ренат Лайшев
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