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Дана Уайт основал лигу по ударам пощечинами

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт запустил Power Slap League — лигу по ударам пощечинами. Первый турнир PSL должен состояться до конца года. Атлетическая комиссия Невады одобрила этот вид спорта в своем штате, сообщает MMA Junkie.

Соревнования по пощечинам стали популярными в последние годы, в первую очередь благодаря вирусным роликам, на которых бойцы нокаутируют друг друга ударами пощечинами по лицу.

Сообщается, что Уайт основал лигу вместе со своим бизнес-партнером и экс-владельцем UFC Лоренцо Фертиттой, а также продюсером UFC Крейгом Пилиджяном и операционным директором UFC Лоуренсом Эпштейном.

Соревнования PSL будут проходить на UFC APEX в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
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