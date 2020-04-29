Коронавирус в России: главное на утро 29 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным Роспотребнадзора, в стране заразилось 93 558 человек. Скончались от болезни 867 человек, еще 8 456 выздоровели.

— Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по противодействию распространению коронавируса. Путин ранее заявил, что 6-8 мая будут в РФ нерабочими днями с сохранением зарплаты.

— Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу, у регионов должно сохраниться пространство для маневра с учетом эпидемиологической ситуации.

— Дистанционное обучение в Москве приостанавливается с 1 по 11 мая.

— В России в День Победы — 9 Мая пройдет воздушный парад, несмотря на ограничения из-за коронавируса, заявил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что страна будет отмечать священный праздник, соблюдая все требования безопасности и режим самоизоляции.

— Премьер-министр России Михаил Мишустин официально утвердил 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи.

— Требования к соблюдению тишины в жилых домах в Москве серьезно ужесточены, на шумный ремонт останется не больше четырех часов в будни.

— В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, в частности главу 12 предлагается дополнить новой статьей.

— Мосгорсуд отклонил коллективный иск муниципального депутата Дениса Шендеровича и других людей к мэру Москвы Сергею Собянину из-за введения цифровых пропусков для перемещения по городу.