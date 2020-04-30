Коронавирус в мире 30 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 30 апреля в мире зарегистрированы 3 220 830 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 228 239 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 000 983 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 064 572 человека. Далее идут Испания (236 899), Италия (203 591), Франция (166 420) и Великобритания (165 221). После этой пятерки — Германия (161 539), Турция (117 589), Россия (99 399), Иран (93 657), Китай (82 862) и Бразилия (79 685).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (61 669), Италии (27 682) и Велиобритании (26 097). Далее идут Испания (24 275), Франция (24 087), Бельгия (7 501), Германия (6 467), Иран (5 957), Бразилия (5 513), Голландия (4 711) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (147 411), далее идут Испания (132 929), Германия (120 400), Китай (77 610), Иран (73 791), Италия (71 252), Франция (48 288), Турция (44 040), Бразилия (34 132) и Швейцария (22 600).

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 29 апреля зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется