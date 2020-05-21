Коронавирус в мире 21 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 21 мая в мире зарегистрированы 5 090 061 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 329 732 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 2 024 221 человек выздоровел за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 593 039 человек. Далее идут Россия (308 705), Бразилия (293 357), Испания (279 524) и Великобритания (248 293). После этой пятерки — Италия (227 364), Франция (181 575), Германия (178 531), Турция (152 587), Иран (126 949), Индия (112 442), Перу (104 020) и Китай (82 967).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (94 941), Велиобритании (35 704), Италии (32 330), Франции (28 132) и Испании (27 888). Далее идут Бразилия (18 894), Бельгия (9 150), Германия (8 270), Иран (7 183), Мексика (6 090), Канада (6 031), Голландия (5 748) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (370 812), далее идут Испания (196 958), Германия (156 900), Италия (132 282), Бразилия (116 683), Турция (113 987), Иран (98 808), Россия (85 392), Китай (78 249) и Франция (63 354).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 20 мая всего зарегистрировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.