Коронавирус в мире: главное на утро 5 апреля 2020

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 9:55 по московскому времени 5 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 203 188 человек. Зафиксировано 64 747 летальных исходов от инфекции, вылечились 246 760 людей. Наибольшее количество зараженных — в США (311 637), Испании (126 168) и Италии (124 632).

— В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу. Речь идет об анализах крови, которые помогут определить, перенес ли человек заражение, выздоровел ли и получил ли иммунитет к повторному заражению. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало разрешение на использование тестов 1 апреля. В CDC пришли к выводу, что их потенциальная выгода превышает возможные риски.

— Власти Узбекистана ввели режим обязательной самоизоляции для всех граждан.

— В Британии число умерших от коронавируса за сутки выросло более чем на 700 человек.

— Китай безвозмездно отправил в Нью-Йорк 1 тысячу аппаратов искуственной вентиляции легких (ИВЛ).

— В столице Аргентины, Буэнос-Айресе на фоне карантина на 50 процентов снизилось загрязнение воздуха.

— Еврогруппа намерена согласовать сумму в 0,5 триллиона евро в качестве помощи ЕС из-за коронавируса.