Коронавирус в мире: главное на утро 4 мая

По данным Worldometers на 8.25 по московскому времени 4 мая, общее число зараженных в мире достигло 3 566 570 человек. Зафиксировано 248 303 летальных исхода, 1 154 550 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 188 150 человек), далее следуют Испания (247 122), Италия (210 717), Великобритания (186 599) и Франция (168 693).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (68 599), Италия (28 884), Великобритания (28 446), Испания (25 264) и Франция (24 895).

— Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии превысило 100 тысяч, свыше семи тысяч человек скончались, сообщил минздрав страны. За последние 24 часа было выявлено 4 588 новых случаев заражения, общее число заразившихся в стране достигло 101 147. Число летальных исходов увеличилось на 275 человек и достигло 7025.

— Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 завершится в Белоруссии к 14 августа, а пик заболеваемости ожидается ближе к 20-м числам мая, заявил заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич.

— Правительственный штаб по мерам борьбы с распространением нового типа коронавируса в Японии продлит режим чрезвычайной ситуации до 31 мая.

— Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что решение об отмене чрезвычайной ситуации, а затем и комендантского часа из-за COVID-19 будет рассмотрено парламентом в среду, 6 мая.

— Министр планирования и развития Пакистана Асад Умар призвал к постепенному снятию введенных из-за коронавируса ограничений, чтобы не допустить экономический кризис.

— Власти Сенегала продлили режим чрезвычайного положения и комендантский час еще на один месяц — до 2 июня.

— Американская разведка утверждает, что Китай скрыл масштабы вспышки нового типа коронавируса и степень его заразности, чтобы запастись товарами медицинского назначения, необходимыми для борьбы с ним, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы.