Как зарабатывать на спортивных объектах, выполняя социальную миссию. Интервью руководителя «Академии Будущего» Дмитрия Крикунова

Разговор о перспективах развития.

— В 2011 году ваша компания была основана как «Сити Спорт». Сейчас произошел ребрендинг — она стала называться «Академия Будущего». С чем связаны изменения?

— В 2011-м нашим основным направлением было открытие спортивных комплексов, где большинство людей занимается разными видами спорта. Речь в основном шла о футболе, тогда мы строили и сдавали футбольные манежи. Долгое время продолжали развивать именно эту сеть.

А в 2021-м мы стали ощущать потребность не только в футболе, но и в других видах спорта. Например, в борьбе, фигурном катании и еще целом ряде видов. Плюс из-за нашего старого названия — «Сити Спорт» — замыкались на спорте и не могли реализовать курсы по математике, по иностранному языку и другие неспортивные направления. Так пришли к ребрендингу. Откуда появилось название «Академия Будущего»? У нас есть своя команда — Future football club*. Соответственно, Future с английского переводится как «будущее», и дальше пытались обыграть название компании с этим словом. Ведь наша академия рассчитана на развитие детей.

— В ваших спорткомплексах развиваются футбол, баскетбол, художественная гимнастика, хоккей, фигурное катание. Какие еще виды спорта будете культивировать?

— Мы не хотим специализироваться только на спорте. Нам надо задаваться вопросом о развитии ребенка во всех направлениях. Основная задача — использовать спорт как основной механизм налаживания связи между детьми. Результат на соревнованиях — не самое главное. Важно привить навыки коммуникации ребенка в общество, умение налаживать контакт со сверстниками, чтобы у началось живое общение. Через какие механизмы это будет делаться, зависит от объекта. Мы видим потребность детей в больших и новых районах в занятиях спортом и, например, в изучении языков и наук.

Дмитрий Крикунов. Фото Виталий Шатохин

— В двух видах спорта — футболе и баскетболе — у вас есть соглашения с профессиональными клубами ФК «Спартак» и БК «Руна» по программе «Вертикаль». Расскажите о ней.

— Для того что ребенок достиг определенных успехов в спорте, он, помимо ежедневных тренировок, должен развивать физические качества, заниматься с психологами и так далее. Когда подросток достигает успеха в каком-то виде спорта, его надо поддерживать, но к большому клубу он не готов. Поэтому мы создали «Вертикаль». К нам приходят дети, занимаются по два-три раза в неделю, участвуют в турнирах — для них это развлечение, а потом сильные ребята попадают в команду Pro, где занимаются уже по четыре раза в неделю, ездят на соревнования и сборы. Если и там ребенок себя показывает хорошо, то он переходит на бюджетный курс, платит символический взнос. И каждый месяц мы устраиваем просмотры, на которых собираем огромное количество детей (не только из нашего клуба), желающих показать себя. И эти просмотры посещают скауты. Если наш ребенок подходит под требования академии, то он туда переходит. Главный итог нашей работы — это готовность кандидата к нагрузкам и требованиям в профессиональной академии.

— Были попытки договориться с клубами из других видов спорта по программе «Вертикаль»? Например, в хоккее?

— Пробовали наладить отношения с «Трактором». Но у нас не такая большая хоккейная академия — всего один большой лед и не так много детей.

— Сколько воспитанников уже перешли в академии «Спартака» и «Руны»? Как они там себя проявляют? Как много ребят перешли в другие клубные школы?

— Около 20 ребят перешли в «Спартак», «Динамо», «Смену», «Торпедо» и прочие профессиональные академии. Баскетбол в нашей академии появился только в этом сезоне, так же как и соглашение с ПБК «Руна», поэтому о переходах пока говорить рано.

— Давайте поговорим о проекте «Футбольная Россия». Как договорились о том, что вы в партнерстве с государством строите современную инфраструктуру на территории школ, благодаря чему дети занимаются в комфортных условиях на уроках физкультуры?

— Давно витала эта идея: построить манеж на территории какой-нибудь школы. Но это был большой риск по юридическим вопросам. Один и тот же закон можно было трактовать абсолютно по-разному. Мы рисковые ребята, хотели изменить этот рынок. Почему нам это надо? Потому что это социальный проект — дети занимаются на постоянной основе в современных манежах. Но и сейчас есть проблемы, после того как построили несколько манежей в государственных школах. Некоторые директора боятся этого ответственного проекта из-за возможных правовых коллизий.

«Академия Будущего». Фото Виталий Шатохин

— Что это дает «Академии Будущего» как коммерческому проекту — или это чисто социальная история?

— Мы не будем лукавить — данный проект должен быть коммерчески нам выгоден. Иначе наша компания не сможет отдавать средства, которые нам одолжил банк на долгий срок. На данный момент строим семь объектов для проекта «Футбольная Россия». И сейчас у нас есть четыре. Но сложно увеличивать количество, так как мы должны найти поле, которое не окружают деревья, не подлежит реновации, под ним не проходят отопительные трубы. И все это должно быть в подходящем районе, а директор школы должен согласиться на стройку.

— Сколько у вас сейчас всего локаций в Москве? Есть планы появления в других регионах страны? В каких именно?

— Сейчас у нас по всей Москве — 32. И планируем развиваться в других регионах России, занимаемся программой франшизы. Нужны партнеры из других городов, потому что нам сложно физически развивать свой штат в условных Новосибирске или Екатеринбурге. Ищем партнеров, которые будут готовы работать под нашим названием и по нашей концепции. На данный момент общаемся с людьми из Нижнего Новгорода и Красноярска.

— Как удалось привлечь к сотрудничеству Ирину Лобачеву — серебряного призера Олимпиады-2002, чемпионку мира-2002 в танцах на льду, которая тренирует детей?

— У нас не только Ирина Лобачева — тренер по фигурному катанию, имеем амбассадорское движение. Мы — крупная компания, поэтому к нам могут прийти олимпийские чемпионы и потренировать детей. Находимся на связи с Олимпийским комитетом для этих целей.

— Есть ли в планах привлечение других звезд из разных видов спорта?

— У нас было сотрудничество с Яной Кудрявцевой, но у нас не совсем пошло направление художественной гимнастики.

— Интересный кейс — партнерство с «Мособъектом». Вы берете в эксплуатацию убыточные локации, реставрируете и эксплуатируете. Какие примеры такого сотрудничества наиболее яркие? Что в планах по этому направлению?

— Где-то год назад начали общение с «Мособъектом», там классные ребята. Они понимают, что некоторые объекты физически трудно содержать и делать неубыточными. Потому что по правилам даже на маленьком объекте должно быть минимум пять человек в одно время, и, конечно, нужно дублировать сотрудников. То есть штат составит 15-20 человек. На этом физически трудно выйти в плюс.

«Академия Будущего». Фото Виталий Шатохин

— Что в планах по этому направлению?

— Мы за год выиграли три аукциона, самый большой объект будет в Южном Бутово — на семь тысяч квадратных метров. Там будут гимнастические залы, футбольные поля, универсальные залы и корты для падел-тенниса.

— Вы возводите большой спортивный комплекс в Мневниках, где будут открытое поле, падел-корты. Что еще войдет в инфраструктуру? На какой стадии сейчас строительство? Когда ожидается ввод в эксплуатацию?

— Там строится огромный спортивный комплект. Будет футбольное поле для игры 11 на 11. Планируем перевести туда команды с Краснопресненской, потому что там поля и манежи будут реконструироваться. Также там уже построены два манежа, центр для падел-тенниса, универсальный зал и здание для раздевалок, душевых и ресторана. А когда сойдет снег, то постелем футбольное поле. Мы надеемся, что спортивный комплекс в Мневниках откроется летом этого года.

*Фьюче футбол клаб