Испания стала третьей страной мира с 100 тысячами заболевших коронавирусом

Обновлены данные по зараженным коронавирусом в мире. По данным Worldometers, Испания стала третьей страной в мире, в которой число зараженных этой инфекцией превысило 100 тысяч человек.

Сообщается, что в Испании положительные тесты сдали 102 136 человек. Первое место по числу зараженных занимает США — 188 592 человека, на второй строчке Италия — 105 792.

По количеству смертей от коронавируса Испания идет на второй строчке, в стране от вируса погибли 9 053 человека. Первая по количеству смертей — Италия (12 428). Третья строчка у США (4 056).

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент число зараженных в этой азиатской стране идет на спад. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.

Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок, сообщалось, что его не станут доигрывать в случае, если он не будет возобновлен к концу июня. Известно, что 10 футболистов и 15 членов персонала «Валенсии» заражены коронавирусом.