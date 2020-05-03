«Ходить в публичных местах без маски будет просто дико и нелепо». Губернатор Воробьев ответил на вопрос, как изменится жизнь после снятия ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился мнением о том, как изменится жизнь после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса.

— Наша жизнь будет прекрасна, если мы будем думать головой и беречь друг друга, — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1». — Ходить без защиты, в публичных местах без маски будет в дальнейшем просто дико и нелепо. В Китае, Японии маски уже элемент одежды.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 507 422 человека. Зафиксирован 245 241 летальных исход от инфекции, вылечилось 1 130 122 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 134 687 человек, 16 639 выздоровело, 1 280 умерло.