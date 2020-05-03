Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничения

Главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов считает, что необходимо ужесточить карантинные меры в борьбе с пандемией коронавируса.

— С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше, — цитирует Бойцова РИА Новости. - Следует подчеркнуть, что основными нарушителями являются лица из группы низкого риска смерти, но с таким же, как и у всех, уровнем риска инфицирования.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 507 422 человека. Зафиксирован 245 241 летальных исход от инфекции, вылечилось 1 130 122 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 134 687 человек, 16 639 выздоровело, 1 280 умерло.