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Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничения

16:20
Коронавирус в России. Фото "СЭ"
Коронавирус в России. Фото "СЭ"
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Главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов считает, что необходимо ужесточить карантинные меры в борьбе с пандемией коронавируса.

— С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше, — цитирует Бойцова РИА Новости. - Следует подчеркнуть, что основными нарушителями являются лица из группы низкого риска смерти, но с таким же, как и у всех, уровнем риска инфицирования.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 507 422 человека. Зафиксирован 245 241 летальных исход от инфекции, вылечилось 1 130 122 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 134 687 человек, 16 639 выздоровело, 1 280 умерло.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200503/1570922238.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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