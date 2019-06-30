Глава ЕОК назвал Европейские игры в Минске чистыми от допинга

Президент Европейского олимпийского комитета Янез Кочиянчич назвал Европейские игры-2019 чистыми в плане допинга. Соревнования прошли в Минске с 21 по 30 июня. Победу в медальном зачете с большим отрывом одержала сборная России: 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых медали. Второе место заняла Белоруссия (24 - 16 - 29), третье - Украина (16 - 17 - 18).

- У нас был один вопрос - допинг, который был не до конца понятен, но это были чистые игры. Хочу поздравить страны, что они смогли принять участие в чистых играх, - цитирует ТАСС Кочиянчича.