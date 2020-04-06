Где купить газету «Спорт-Экспресс»: все точки продаж в Москве

Уважаемые читатели!

Мы получили множество обращений с вопросом — где можно приобрести нашу газету. Специально для вас приводим полный список точек продаж в Москве, которые в эти дни работают и куда доставляют «Спорт-Экспресс».

Также напоминаем, что вы всегда можете прочитать электронный номер свежего «СЭ» здесь.

Огромное спасибо, что в это непростое время вы остаетесь с нами. Мы продолжаем работать для вас. И, конечно, берегите себя и близких.