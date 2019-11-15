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Фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева — победитель конкурса Paris Sport Photo

16:10
Болельщик сборной Ирана. Фото Дарья Исаева, "СЭ" Дарья Исаева.
Болельщик сборной Ирана. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева заняла первое место на международном конкурсе Paris Sport Photo в Париже в категории «Портрет».

Победила работа, сделанная во время чемпионата мира 2018 в России, — плачущий иранский болельщик после матча его команды со сборной Португалии. Победа иранцев и выход из группы на Чемпионате Мира были близки, но футбол оказался сложнее и подарил болельщикам не только чудеса, но и разочарования.

Дарья Исаева.
Дарья Исаева.

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