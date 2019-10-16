Елена Калинина: «Лучше быть чемпионкой мира в кайтинге, чем статисткой в условном фигурном катании»

Чемпионка мира-2015, трехкратная чемпионка Европы Елена Калинина, которая выиграла бронзу на Всемирных пляжных игр-2019 в кайтинге, объяснила, почему стала заниматься этим видом спорта, сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России.

— То, что Всемирные пляжные игры отличаются от других соревнований, я поняла еще в аэропорту Домодедово во время торжественной церемонии проводов, организованной Олимпийским комитетом России, — цитирует Калинину olympic.ru. — Раньше мне никогда не доводилось быть частью большой Олимпийской команды, поэтому ужасно переживала. Даже на чемпионатах мира не было такого волнения! Из-за этого, конечно, совершила много ненужных ошибок.

Кайтингом занимаюсь девять лет. Почему выбрала не самый популярный вид спорта? Лучше быть чемпионкой мира в кайтбординге, чем статисткой в условном фигурном катании.