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Джигурда заявил, что Слуцкого давно надо делать тренером сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Актер, сценарист, режиссер, музыкант и боец поп-ММА Никита Джигурда поделился мнением о YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###», которое ведут Леонид Слуцкий и Артем Дзюба.

«Не вижу ничего зазорного в форматах программ, в которых участвуют Слуцкий и Дзюба. Мужики забавляются. Это лучше, чем быть стерильными. Вот они не такие. Никаких наездов на ребят не признаю. Мой любимый Артем Дзюба, которого люблю и признаю его талант. Крутой! Поддерживал его, еще когда он «дзюбил». Леонид Слуцкий, о котором говорил давно, что нужно его делать тренером сборной России. Наш настоящий тренер! Двумя руками за гениального тренера Леонида Слуцкого и великолепного игрока Артема Дзюбу», — приводит слова Джигурды Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-03-dzhigurda-podderzhival-dzyubu-yeshche-kogda-on-dzyubil-a-slutskogo-davno-nado-delat-trenerom-sbornoy-rossii
Артем Дзюба
Леонид Слуцкий
Никита Джигурда
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