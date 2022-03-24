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Сегодня, 11:38

Депутат Госдумы заявил, что спортивные федерации рассматривают перенос сборов в Крым

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Российские спортивные федерации рассматривают перенос сборов в Крым. Об этом ТАСС рассказал депутат Государственной думы РФ от Крыма Алексей Черняк.

«Ко мне как к депутату Госдумы РФ от Республики Крым уже подъезжали представители различных спортивных федераций, которые интересовались проведением тренировочных сборов на территории полуострова. Раньше их проводили в Болгарии, Турции, других странах. Сейчас они все рассматривают, в том числе Крым», — рассказал Черняк ТАСС.

Парламентарий отметил, что на данный момент Минспорта РФ и комитет Госдумы РФ по спорту раздумывают над тем, чтобы перенаправить средства, выделенные на участие в международных соревнованиях, на развитие спорта внутри страны.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях за рубежом.

Источник: https://tass.ru/sport/14166403
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