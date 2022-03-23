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Матыцин: «Главное — сохранение прав спортсменов, зарплаты и составы сборных команды»

Матыцин заявил, что российские спортсмены получат мотивацию в виде званий
Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с главами спортивных федераций подчеркнул, что необходимо соблюсти все права спортсменов. По его словам, нужно сохранить возможность для соревнований и тренировок.

«Понимаем, что сейчас российский спорт оказался в сложной ситуации. Ограничено право участия в международном календаре — мы оперативно взаимодействуем с каждой федерацией, — отметил Матыцин. — Мы хотим сохранить возможность для соревнований и тренировок. Мы обсудили план с правительством.

Главное — сохранение прав спортсменов, зарплаты и составы сборных команды. Мотивация для спортсменов в виде званий. Важный аспект — внесение изменений в единый календарный план. Такой у нас уже есть. Будем продолжать развивать подобные форматы. Также были рассмотрены форматы соревнований под эгидой БРИКС. Вы знаете, что 2023 год анодирован годом спорта в России и Китае".

Напомним, что российские спортсмены из большинства видов спорта не смогут выступать на международных соревнованиях в ближайшее время.

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