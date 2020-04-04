Число жертв коронавируса превысило 60 тысяч человек

Число жертв новой коронавирусной инфекции во всем мире перевалило за отметку 60 тысяч. По данным Worldometer, от COVID-19 умерли уже 60 124 человека. За последние сутки умерли 966 человек.

Больше всего умерших в Италии (14 681), Испании (11 744), США (7403) и Франции (6507).

Всего в мире выявлено 1 130 575 случаев заражения коронавирусом. В России инфекция выявлена у 4731 человека, 43 зараженных умерли.