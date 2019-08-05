"Чайф" – в проекте "Zангалис & Карякин"

Владимир Шахрин – бессменный лидер группы "Чайф". Именно он увековечил счет в матче Аргентина – Ямайка. Народный любимец Владимир Владимирович недавно отметил юбилей – счет 6:0 в его пользу. Нереально душевное интервью, наполненное уникальными деталями из жизни артиста, презентация нового альбома и живые песни. Все это – на канале "Zангалис & Карякин".

"Zангалис & Карякин" – раскрытие топовых людей из мира шоу-бизнеса, кино и спорта. Здесь вы узнаете истории, которых еще никогда не было в Интернете, услышите песни и стихи, которые еще даже не до конца написаны, увидите не только светлую сторону героя, но и его страх, боль и ненависть.

Выпуск выйдет в понедельник, 5 августа, в 17.00.