Кафельников — о возможном участии Медведева в Олимпийских играх: «Он может стать одним из лидеров»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова Даниила Медведева о готовности участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Будет ли Даниил Медведев одним из фаворитов Олимпийских игр? Почему нет? Он, конечно же, может стать одним из лидеров. Для выступления в парном разряде, класс у него есть, который помог бы ему выступить. Поэтому я не вижу причин, по которым у Даниила не будет удачных выступлений и в одиночном, и в парном разрядах на Олимпийских играх. Все зависит от него», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024, которая пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.