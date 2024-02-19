Кафельников рассказал о своей победе в Сиднее-2000

Экс первая ракетка мира, олимпийский чемпион Сиднея-2000 в одиночном разряде Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» рассказал о своей победе на единственных в его карьере Олимпийских играх.

— Олимпиада — особая история. Турниры «Большого шлема», несмотря на весь их престиж, проходят четыре раза в год, а она — раз в четыре года. То есть у тебя нет права на ошибку: следующей может и не быть, что в моем случае и произошло: к Афинам-2004 я уже закончил карьеру. Играешь «Ролан Гаррос» и можешь в какой-то момент подумать: черт с ним, через месяц — Уимблдон. На Олимпиаде таких мыслей быть не может.

А Сидней был у меня первым, хоть и стукнуло уже 26 лет. Почему четырьмя годами ранее не поехал на Игры в Атланту? Олимпиада была в неудобное время, в июле, я незадолго до того выиграл «Ролан Гаррос» и в одиночке, и в паре, был под большими нагрузками. График был очень сложный, и я не хотел ехать в Америку на два месяца. Я просто не сыграл бы там должным образом, плюс там была страшная жара.

Меня уговаривали, но мы с Анатолием Александровичем приняли решение, что не стоит туда ехать. Наверное, если бы тогда у меня было полное понимание, что такое Олимпиада, я бы все равно туда поехал, несмотря ни на что. Но тогда мне было 22 года, и многих вещей не понимал. Но четыре года спустя использовал на все сто единственную попытку.

Тогда тоже присутствовали сомнения, ехать ли, — ведь находился в плохой форме, много проигрывал. Их переломила одна мысль — то, что это наверняка единственный шанс сыграть на Олимпиаде. Одно участие в ней — это большой престиж. А уже в Сиднее понял, что эти ощущения нельзя сравнить ни с чем.

Сетка поначалу была непростая — во втором круге хозяин кортов Марк Филиппусис, потом бразилец Густаво Куэртен, который был «посеян» третьим. В полуфинале, правда, француз Ди Паскуале, которого обыграл комфортно. К финалу с немцем Томасом Хаасом отнесся как к последнему матчу в карьере, тем более что у нашего соперничества уже была история, он меня несколько раз обыграл. Не особо приятный теннисист. Но я знал, что если не одержу победу, то никогда себе этого не прощу. Матч был тяжелый, и сделал это я только в пяти сетах.

День финала? Все было стандартно. Утром приехал в Олимпийскую деревню, сделал массаж, пошел в тренажерный зал с другими атлетами. Куда бы мы с Маратом ни приходили, все спортсмены: «Вау!» Все знали, кто такие Сафин и Кафельников, и это было очень приятно. Марат прилетел сразу после триумфа на Открытом чемпионате США, и все хотели сфотографироваться. Мы никому не отказывали.