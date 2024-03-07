Янчук высказался о допуске российских теннисистов на Олимпиаду в Париже

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

«Это прекрасная новость, так и должно быть. Все-таки наши спортсмены являются ведущими в мире, без них невозможен полноценный турнир на Олимпиаде. Я думаю, весь мир будет с интересом смотреть игру Даниила Медведева, Андрея Рублева и других наших теннисистов«, — приводит слова Янчука ТАСС.

6 марта Международная федерация тенниса объявила, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

На Олимпиаде-2020 в Токио золотую медаль завоевал представитель Германии Александр Зверев, победивший в финале соревнований россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:1). Тройку призеров замкнул Пабло Карреньо-Буста из Испании.