Великобритания смягчила условия допуска россиян на турниры

Правительство Великобритании отказалось от дополнительных условий проверки нейтрального статуса для российских и белорусских спортсменов перед соревнованиями на территории страны.

Как информирует ТАСС со ссылкой на The Times, соответствующее письмо было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК).

В тексте письма министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю заявил, что на следующей неделе правительство проинформирует национальные федерации о своем решении.

В 2023 году МОК лишил Лондон права проводить квалификационные соревнования по брейкингу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX из-за позиции по допуску россиян и белорусов.