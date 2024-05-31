Мамиашвили: «Наши арбитры получили максимально возможную квоту от одной страны на Олимпиаду»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что наши арбитры получили максимальную квоту на Олимпийские игры в Париже.

Судить борцовский турнир в Париже будут Норавард Арустамян, Сергей Коваленко и Алексей Базулин.

«Наши специалисты получили максимально возможную квоту от одной страны, что говорит о безусловном авторитете нашей школы спортивной борьбы. И даже если так случится, что участие российских спортсменов в Олимпиаде будет под вопросом, наши судьи в любом случае будут там работать. Что же касается спортсменов, то по ним информации пока нет, ждем», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

В апреле 2023 года UWW допустил российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям в нейтральном статусе. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.