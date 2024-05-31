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Сегодня, 07:52

Гризманн: «Олимпийские игры — это моя мечта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Антуан Гризманн.
Фото AFP

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признался, что мечтает сыграть на Олимпийских играх.

«Я всегда хотел этого, это была моя мечта. На данный момент это решает мой клуб. Все решится в последние минуты, но это не поставит под угрозу мое будущее в «Атлетико». Участие в Евро-2024 и Олимпийских играх, с учетом сезона, это утомительно. Я выскажу свое мнение, а примет мою сторону клуб или нет, но для меня это мечта», — цитирует Foot Mercato Гризманна.

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Состав сборной Франции будет объявлен 3 июня.

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