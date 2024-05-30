Дружинин: «Мне неинтересно смотреть Олимпиаду, где нет российских спортсменов»

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал, что не будет смотреть Олимпийские игры.

«Мне неинтересно смотреть Олимпиаду, где нет российских спортсменов. Это все индивидуально. Есть люди, которые живут спортом и следят за всеми событиями. У меня достаточно плотный график и много других дел, так что я буду просто следить за результатами», — цитирует Metaratings.ru Дружинина.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.