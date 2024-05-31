Во Франции арестовали чеченца по подозрению в подготовке теракта на Олимпиаде

Во Франции 18-летнему выходцу из Чечни предъявили обвинения в подготовке теракта к Олимпийским играм-2024, информирует РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

«Молодой человек был взят под стражу, ему предъявили обвинения в сотрудничестве с террористической организацией», — сообщило французское информационное агентство.

По словам антитеррористической прокуратуры (PNAT), подозреваемый, являясь приверженцем радикальной исламистской идеологии, планировал совершить насильственные действия, в частности, нападения на группы зрителей спортивных мероприятий, которые пройдут в Сент-Этьене во время Олимпиады.

Ранее сообщалось, что незадолго до старта Игр в Париже начались забастовки и протесты со стороны сотрудников различных отраслей. Так, например, напротив Эйфелевой башни работники железнодорожного транспорта устроили протест против Олимпийских игр, требуя выплаты премий за работу во время главного старта четырехлетия.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.