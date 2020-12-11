Золотая команда России

Как прошел вечер вручения Национальной спортивной премии-2020

Легендарные спортсмены, высокопоставленные гости и обычные люди спорта были гостями на церемонии вручения Национальной спортивной премии 2020 года, которая была организована Министерством спорта России. Мероприятие состоялось 9 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Это был вечер вручения заслуженных наград, теплых слов и общения людей, искренне преданных спорту.

— За десять лет премия стала одним из самых заметных событий в нашей стране. А лауреатами становились настоящие звезды российского спорта. Мы хотим подчеркнуть цель нашей премии — поддержать не только спорт высших достижений, но и спорт любительский, массовый. Абсолютно всю спортивную инфраструктуру. Поэтому Национальная спортивная премия — это награда, которая присуждается лучшим спортсменам, тренерам, спортивным организациям и журналистам, а также российским регионам и спортивным объектам, благодаря которым спорт в нашей стране становится все более популярным и массовым, — такими словами открыли церемонию ведущие Дмитрий Губерниев и Ольга Богословская.

Яркий вдохновляющий стимул

— Учрежденная 10 лет назад, эта престижная награда стала одним из символов профессиональных достижений в отечественном спорте, — продолжил министр спорта России Олег Матыцин, зачитавший гостям послание Президента России Владимира Путина. — В своей благородной миссии она объединяет замечательных тренеров, организаторов и журналистов. Тех, кто вносит весомый личный вклад в популяризацию физической культуры и здорового образа жизни, в развитие современной качественной спортивной инфраструктуры. И конечно, среди лауреатов — наши выдающиеся атлеты, которые с честью представляют Россию на самых авторитетных международных состязаниях, демонстрируют несгибаемую силу воли и твердость характера, верность лучшим традициям предшественников. Убежден, что присуждение Национальной спортивной премии послужит для лауреатов ярким вдохновляющим стимулом для движения вперед, для дальнейших творческих свершений и покорения новых вершин.

— Особенно ценно, что мы вместе в это непростое время и сегодня благодарим наших коллег — спортсменов, тренеров, организаторов за вклад в развитие физической культуры и спорта. Спорт и физическая культура в нашей стране пользуются особым вниманием главы государства. И на протяжении всех лет проведения церемонии Владимир Владимирович Путин обращается с приветствием к ее участникам. От имени всех нас я хочу выразить признательность Президенту России. Он является не только гарантом стабильного и успешного развития нашей страны, но и гарантом стабильного и успешного развития физической культуры и спорта. В этом году мы переживали и переживаем очень непростые дни. Но спортсмены и тренеры, я уверен, показали пример единения, служения Родине. Выражаю вам признательность. Хочу поблагодарить губернаторов, наших коллег из министерств, Роспотребнадзора за то внимание, которое они оказывали спорту, и за то, что они продолжают вместе с нами работать в части организации соревнований, сборов. Это станет важным этапом подготовки к Олимпийским играм, которые, надеюсь, состоятся, и Россия будет достойно на них выступать, — отметил Олег Матыцин.

Выбирать лучших из лучших — огромная ответственность

В нынешнем году Национальная спортивная премия вручалась в 18 номинациях. Лауреаты один за другим поднимались на сцену для того, чтобы получить награду в виде фигурки стартующего атлета — настоящее произведение ювелирного искусства. Среди тех, кто вручал награды победителям, также было немало прославленных спортсменов и тренеров. Поэтому лауреатам, приехавшим из российских регионов, сельским тренерам, директорам детских школ, организаторам физкультурной работы получение награды из рук легенд спорта доставляло особую радость.

— Хотела бы поблагодарить Министерство спорта за то, что нашему экспертному совету были созданы отличные условия для работы, а также поблагодарить совет за объективную оценку каждого, потому что выбирать лучших из лучших тяжело, это огромная ответственность, — сказала глава экспертного совета олимпийская чемпионка Светлана Журова.

В номинациях «Спортивный Парнас: лучшая спортивная печатная и медиапродукция» победителем с передачей «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» стал ведущий Национальной спортивной премии. Лучшим журналистом стал исполнительный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Василий Конов. Организаторы не обошли стороной прославленных спортсменов, которые ушли из жизни в 2020 году. Им была посвящена отдельная часть церемонии. Песню «Ближе к небу», во время которой на экране возникали лица тех, кого уже нет среди нас, зал прослушал стоя, почтив их память.

С уверенностью смотрим в будущее

Основной интригой премии оставались главные номинации — спортсмен, спортсменка и тренер года. Номинантами являлись действительно выдающиеся атлеты и тренеры. В итоге победителями стали трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях Павел Кулижников, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы в помещении 2015 года, шестикратная чемпионка России в помещении, двукратная чемпионка России Анжелика Сидорова и тренер по художественной гимнастике, главный тренер сборной России, доктор педагогических наук, профессор Ирина Винер-Усманова.

— Награда станет большим стимулом и мотиватором для нас. В прошлом году соперники в этой номинации у меня были еще сильнее. Конечно, сложно сравнивать два последних года, хотя прошедшим зимним сезоном я довольна. Но потом вмешалась пандемия, летом не удалось набрать необходимую форму. Но я рада, что сегодняшняя награда будет напоминать о последних высоких результатах. Очень важно, что церемония состоялась. Для всех нас это огромный стимул. Впрочем, не только для нас. И, конечно, эта премия — всегда праздник, — сказала Анжелика Сидорова.

Лауреатом последней номинации стала Ирина Винер-Усманова, которая и во время церемонии, по словам получавшей за нее награду олимпийской чемпионки гимнастки Татьяны Горбуновой, находится «в самом любимом ее месте на планете — в спортивном зале, со своими воспитанниками». Татьяна зачитала благодарность за награду от прославленного специалиста.

— Есть непреходящие ценности: общение, уважение к труду, возможность вовремя сказать людям «спасибо». Для этого и существует Национальная спортивная премия. И мы ее провели. Благодаря решению правительства Москвы, согласованию с Роспотребнадзором. Мы благодарны Дворцу гимнастики Ирины Александровны Винер-Усмановой за гостеприимство. Мы абсолютно уверены, что, когда всей спортивной семьей чествуем наших героев: тренеров, спортсменов, организаторов, — это очень важно. Людям нужна уверенность в том, что они не одни в этом мире. Спортсмены демонстрируют такое отношение друг к другу. С них берут пример. Мы с уверенностью смотрим в будущее и надеемся, что сегодняшняя эмоциональная поддержка поможет нам в следующем олимпийском году и он будет успешным, — подвел итоги Национальной спортивной премии Олег Матыцин.